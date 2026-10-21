Iberdrola alza guidance 2026 dopo i conti in crescita dei nove mesi

Punta a mantenere un tasso di crescita medio annuo del 10% dell'utile netto rettificato nei prossimi cinque anni.

(Teleborsa) - Iberdrola ha alzato le attese per l'esercizio 2026, stimando ora una crescita dell'utile netto rettificato di almeno il 10% dopo i conti in crescita dei nove mesi.



Nel dettaglio, l'EBITDA rettificato si è attestato a 11,9 miliardi di euro (+7%), trainato da un aumento del 15% nel settore Reti, che riflette una base patrimoniale più ampia in tutti i paesi e un contributo crescente da parte delle infrastrutture di trasmissione.



L'utile netto è stato pari a 5,8 miliardi di euro, in aumento del 10%, mentre a livello rettificato si è fissato a 5,1 miliardi di euro, in crescita del 9%. Escludendo l'impatto valutario, l'utile netto rettificato sarebbe salito del 13%.



L'azienda punta a mantenere un tasso di crescita medio annuo del 10% dell'utile netto rettificato nei prossimi cinque anni.



Gli investimenti

Gli investimenti aumentano a 10,1 miliardi di euro (+13%), di cui quasi il 75% nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Brasile:

gli investimenti di rete sono pari a 6,3 miliardi di euro (+28%), con gli asset regolamentati che raggiungono il record di 56 miliardi di euro (+14%). Gli investimenti Power & Customers per 3,6 miliardi di euro si traducono in un aumento di 3.300 MW su base annua.



Il commento del management

Commentando i risultati, Ignacio Galán, presidente esecutivo di Iberdrola, ha dichiarato: " I risultati di Iberdrola nei primi nove mesi del 2026 ci danno la fiducia necessaria per rivedere al rialzo le nostre previsioni per l'intero anno, stimando una crescita degli utili rettificati di almeno il 10%. Come mai prima d'ora, siamo all'avanguardia a livello globale nell'investire e realizzare le infrastrutture elettriche essenziali per la sicurezza energetica e la crescita economica. In tutte le aree geografiche in cui operiamo, una domanda senza precedenti sta spingendo verso un'accelerazione dello sviluppo della rete fino al 2030 e oltre".

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