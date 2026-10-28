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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
L'Indice europeo del settore auto e ricambi fa un piccolo salto in avanti dello 0,48%, portandosi a 406,88 punti.
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