Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:24
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Dow Jones 18:24
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Londra 17:35
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Europa chiude in rialzo, a Milano resta focus sul risiko bancario

Alle 18 il Cda di MPS

Commento, Finanza, Spread
Europa chiude in rialzo, a Milano resta focus sul risiko bancario
(Teleborsa) - Chiusura positiva per Piazza Affari e gli altri principali mercati di Eurolandia. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'S&P-500.

Gli investitori rimangono concentrati sui principali driver di questa settimana a partire dall'avvio della stagione delle trimestrali statunitensi e dai dati sull'inflazione USA di mercoledì che dovrebbero fornire nuovi segnali sulle prossime mosse della Federal Reserve.

Resta l'attenzione anche sul fronte geopolitico e sul petrolio con il Brent che sfiora quota 107 dollari al barile tra le preoccupazioni per i ripetuti attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita provenienti dal vicino Yemen e l'annuncio del presidente Donald Trump riguardo a un "cessate il fuoco energetico" tra Russia e Ucraina.

In Italia, rimane sotto i riflettori il risiko bancario in attesa che prenda il via a breve (dalle ore 18.00) il consiglio di amministrazione di MPS, convocato in seduta straordinaria, per fare il punto sulla partita aperta con Intesa Sanpaolo.

Forex, materie prime e rendimenti


L'Euro / dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,66%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,99%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,59%.

Gli indici


Tra i listini europei andamento positivo per Francoforte, che avanza di un discreto +0,76%, ben comprata Londra, che segna un forte rialzo dello 0,99%, e si muove in modesto rialzo Parigi, evidenziando un incremento dello 0,38%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,58% a 50.035 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 52.586 punti.

Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,4%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,11%).

I migliori e i peggiori a Piazza Affari


Tra i best performers di Milano, in evidenza Campari (+2,99%), Avio (+2,75%), Nexi (+2,47%) e A2A (+2,29%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Technoprobe, che ha archiviato la seduta a -2,52%.

Scivola STMicroelectronics, con un netto svantaggio del 2,11%.

Bilancio positivo per Unipol, che vanta un progresso dello 0,90%.

In rosso Amplifon, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, NewPrinces (+6,12%), BF (+5,07%), BFF Bank (+4,96%) e GVS (+3,72%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Comer Industries, che ha terminato le contrattazioni a -5,21%.

Tonfo di Cementir, che mostra una caduta del 3,99%.

Spicca la prestazione negativa di Banca Ifis, che scende del 3,79%.

Caltagirone SpA scende del 2,36%.

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