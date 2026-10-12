Europa chiude in rialzo, a Milano resta focus sul risiko bancario

(Teleborsa) - Chiusura positiva per Piazza Affari e gli altri principali mercati di Eurolandia
. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'S&P-500
.
Gli investitori rimangono concentrati sui principali driver di questa settimana a partire dall'avvio della stagione delle trimestrali statunitensi
e dai dati sull'inflazione USA
di mercoledì che dovrebbero fornire nuovi segnali sulle prossime mosse della Federal Reserve
.
Resta l'attenzione anche sul fronte geopolitico
e sul petrolio con il Brent che sfiora quota 107 dollari
al barile tra le preoccupazioni per i ripetuti attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita provenienti dal vicino Yemen e l'annuncio del presidente Donald Trump riguardo a un "cessate il fuoco energetico" tra Russia e Ucraina
.
In Italia, rimane sotto i riflettori il risiko bancario
in attesa che prenda il via a breve (dalle ore 18.00)
il consiglio di amministrazione di MPS
, convocato in seduta straordinaria, per fare il punto sulla partita aperta con Intesa Sanpaolo
.
Forex, materie prime e rendimenti
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,66%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,99%.
Sui livelli della vigilia lo spread
, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,59%.
Gli indici Tra i listini europei
andamento positivo per Francoforte
, che avanza di un discreto +0,76%, ben comprata Londra
, che segna un forte rialzo dello 0,99%, e si muove in modesto rialzo Parigi
, evidenziando un incremento dello 0,38%.
Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB
che sale dello 0,58% a 50.035 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share
, che si porta a 52.586 punti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,4%); pressoché invariato il FTSE Italia Star
(+0,11%).
I migliori e i peggiori a Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Campari
(+2,99%), Avio
(+2,75%), Nexi
(+2,47%) e A2A
(+2,29%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Technoprobe
, che ha archiviato la seduta a -2,52%.
Scivola STMicroelectronics
, con un netto svantaggio del 2,11%.
Bilancio positivo per Unipol
, che vanta un progresso dello 0,90%.
In rosso Amplifon
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,63%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, NewPrinces
(+6,12%), BF
(+5,07%), BFF Bank
(+4,96%) e GVS
(+3,72%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Comer Industries
, che ha terminato le contrattazioni a -5,21%.
Tonfo di Cementir
, che mostra una caduta del 3,99%.
Spicca la prestazione negativa di Banca Ifis
, che scende del 3,79%. Caltagirone SpA
scende del 2,36%.