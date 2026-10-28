Milano 9:48
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Francoforte: balza in avanti SUSS

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti SUSS
Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di apparecchiature per semiconduttori, con una variazione percentuale del 2,49%.
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