Milano 12:11
49.677 -0,65%
Nasdaq 29-ott
29.403 -1,38%
Dow Jones 29-ott
52.343 -0,25%
Londra 12:11
10.764 +0,39%
Francoforte 12:11
25.914 -0,48%

Francoforte: netto calo registrato da SUSS

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: netto calo registrato da SUSS
In forte ribasso il produttore di apparecchiature per semiconduttori, che mostra un -4,64%.
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