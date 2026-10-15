Milano 11:47
49.626 -0,26%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 11:47
10.782 +0,54%
Francoforte 11:47
25.218 -0,32%

Crolla a Francoforte SUSS

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a Francoforte SUSS
Ribasso per il produttore di apparecchiature per semiconduttori, che passa di mano in perdita del 9,76%.
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