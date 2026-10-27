Milano 14:04
49.320 +0,27%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 14:04
10.666 -0,94%
Francoforte 14:03
25.482 +0,28%

Perde SUSS sul mercato di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Perde SUSS sul mercato di Francoforte
Ribasso scomposto per il produttore di apparecchiature per semiconduttori, che esibisce una perdita secca del 9,95% sui valori precedenti.
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