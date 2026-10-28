Milano 14:56
49.707 +0,16%
Nasdaq 14:56
29.662 +0,04%
Dow Jones 14:56
52.447 +0,13%
Londra 14:56
10.705 +0,17%
Francoforte 14:55
25.664 +0,29%

Francoforte: su di giri Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: su di giri Siemens Energy
Ottima performance per il leader delle energie rinnovabili, che scambia in rialzo del 3,97%.
Condividi
```