Milano 10:13
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Francoforte: performance negativa per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Siemens Energy
Ribasso per il leader delle energie rinnovabili, che presenta una flessione del 2,17%.
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