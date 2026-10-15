Milano 11:52
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Nasdaq 14-ott
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Dow Jones 14-ott
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Londra 11:52
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Francoforte: peggiora Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: peggiora Siemens Energy
A picco il leader delle energie rinnovabili, che presenta un pessimo -7,44%.
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