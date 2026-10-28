GSK, vendite +5% ed eps core +1% a cambi costanti nel terzo trimestre, guidance confermata

(Teleborsa) - GSK ha registrato vendite totali del terzo trimestre a 8,9 miliardi di sterline, in aumento del 4% e del 5% cambi costanti.



Le vendite di farmaci specialistici si sono attestate a 3,9 miliardi di sterline (+15%); le vendite di farmaci per l'HIV a 2,1 miliardi di sterline (+10%), di farmaci per le malattie respiratorie, immunologiche e infiammatorie a 1,1 miliardi di sterline (+21%) e di farmaci oncologici a 0,6 miliardi di sterline (+23%). Le vendite di vaccini sono state pari a 2,6 miliardi di sterline (-2%).



L'utile operativo core è cresciuto del 5% e l'utile per azione core dell'1%, entrambi a cambi costanti, grazie all'aumento delle vendite, a un mix di prodotti e aree geografiche favorevole e a maggiori entrate da royalty, dinamica parzialmente assorbita da maggiori investimenti in ricerca e sviluppo e nel lancio di nuovi asset nonché da maggiori oneri finanziari.



L'utile operativo totale ha segnato, a cambi costanti, un -16% e l'EPS totale -21%, a causa di oneri di ristrutturazione significativi pari a 328 milioni di sterline relativi al programma Accelerate Growth e di minori altri ricavi operativi netti, parzialmente compensati dalla crescita dell'utile operativo di base.



La società conferma le previsioni per il 2026 stimando una crescita del fatturato dal 3% al 5%, dell'utile operativo core dal 7% al 9% e dell'utile per azione core dal 7% al 9%.



(Foto: © ricochet64 / 123RF)

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