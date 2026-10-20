Ferragamo, ricavi stabili a cambi costanti a 675 milioni nei nove mesi

-3,5% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo ha riportato ricavi totali del gruppo nei nove mesi pari a 675 milioni di euro, in linea con lo scorso anno a

cambi costanti, ma con -2,8% a cambi correnti rispetto a 695 milioni al 30 settembre 2025, per effetto della selettiva riduzione del canale Wholesale. Nel solo terzo trimestre si sono attestati a 207 milioni, segnando un -3,5% a cambi costanti e -6,2% a cambi correnti.



Le vendite nette consolidate del canale DTC nei nove mesi sono state pari a 537 milioni (+4,0% a cambi costanti e +1,9% a cambi correnti rispetto a 526 milioni al 30 settembre 2025), con performance positive a cambi costanti in tutte le aree geografiche, ad eccezione di Cina e Giappone. Nel terzo trimestre, le vendite nette del canale DTC sono risultate in linea con lo scorso anno a cambi costanti (+2,3% a cambi correnti), sostenute dalla performance positiva delle vendite a prezzo pieno nel canale retail primario, con la crescita in Nord America e in Europa che ha compensato l'andamento debole del mercato asiatico.



Le vendite nette consolidate Wholesale nei nove mesi sono state pari a 123 milioni (-13,4% a cambi costanti e -15,0% a cambi correnti rispetto a 145 milioni al 30 settembre 2025), con il terzo trimestre in calo del 19,1% a cambi costanti (-24,2% a cambi correnti) rispetto al terzo trimestre 2025, anche per effetto della continua attenzione alla qualità della distribuzione, orientata alla valorizzazione della rete DTC e di selezionati partner strategici a supporto della brand equity.

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