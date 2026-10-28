Milano 14:58
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Nasdaq 14:58
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Dow Jones 14:58
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Londra 14:58
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Francoforte 14:57
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Londra: andamento sostenuto per NatWest Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento sostenuto per NatWest Group
Bene il gruppo bancario inglese, con un rialzo del 2,21%.
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