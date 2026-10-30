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Londra: NatWest Group scende verso 7,713 sterline

Migliori e peggiori, In breve
Londra: NatWest Group scende verso 7,713 sterline
Scende sul mercato il gruppo bancario inglese, che soffre con un calo dell'8,47%.
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