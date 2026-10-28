Londra: brillante l'andamento di NatWest Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario inglese , con una variazione percentuale del 2,21%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NatWest Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,376 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,562. Il peggioramento di NatWest Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,268.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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