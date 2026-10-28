Londra: brillante l'andamento di NatWest Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo bancario inglese, con una variazione percentuale del 2,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di NatWest Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,376 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,562. Il peggioramento di NatWest Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,268.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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