Milano 9:52
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Nasdaq 27-ott
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Dow Jones 27-ott
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Londra 9:52
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Londra: scambi negativi per Unilever

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Unilever
Pressione sul produttore anglo olandese di beni di largo consumo, che tratta con una perdita del 2,64%.
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