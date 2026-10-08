Attese positive per Unilever

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Seduta positiva per il produttore anglo olandese di beni di largo consumo , tra i componenti del FTSE 100 , che avanza bene e porta a casa un +1,18%.





Operatività odierna:

Le azioni di Unilever , su questi prezzi fissati a 46,23 sterline, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 43,04 pounds, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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