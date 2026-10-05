Pegasus Airlines acquisisce Smartwings e Czech Airlines

(Teleborsa) - La compagnia aerea turca Pegasus Airlines ha acquisito Smartwings Group e Czech Airlines. Con questa operazione, la flotta comprende oltre 175 aeromobili, destinata ad aumentare per effetto degli ordini fermi per ulteriori 140 velivoli delle due compagnie aeree oggetto di acquisizione.



Pegasus Airlines, con base a Istanbul Sabiha Gökçen, opera attualmente verso 161 destinazioni in 57 Paesi. Smartwings Group e Czech Airlines (Csa), combinano 80 destinazioni in 20 Paesi e continueranno a operare con i rispettivi marchi.

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