Parigi: in calo EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Sottotono il gruppo di occhialeria , che passa di mano con un calo del 2,48%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che EssilorLuxottica mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +17,81%, rispetto a +0,49% dell' indice di Parigi ).





Allo stato attuale lo scenario di breve della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 180,4 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 175,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 185,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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