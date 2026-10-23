Milano 13:15
48.206 -0,37%
Nasdaq 22-ott
28.959 -2,90%
Dow Jones 22-ott
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Londra 13:15
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Francoforte 13:15
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Parigi: andamento sostenuto per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per EssilorLuxottica
Avanza il gruppo di occhialeria, che guadagna bene, con una variazione del 2,15%.
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