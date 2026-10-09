Parigi: nuovo spunto rialzista per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Avanza il gruppo di occhialeria, che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di EssilorLuxottica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di EssilorLuxottica segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 145,2 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 148. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 143,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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