Parigi: nuovo spunto rialzista per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Avanza il gruppo di occhialeria , che guadagna bene, con una variazione del 2,62%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di EssilorLuxottica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di EssilorLuxottica segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 145,2 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 148. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 143,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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