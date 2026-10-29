Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 28/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Modesto recupero sui valori precedenti per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che conclude in progresso dello 0,29%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 116,75. Primo supporto visto a 111,63. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 109,15.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)