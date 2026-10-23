Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Protagonista il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 2,37%.
Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 112,87, mentre il primo supporto è stimato a 109,63. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 116,11.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)