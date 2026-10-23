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Dow Jones 22-ott
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Londra 22-ott
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Francoforte 22-ott
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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 22/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre

Protagonista il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha chiuso la seduta con un rialzo del 2,37%.

Lo status tecnico del greggio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 112,87, mentre il primo supporto è stimato a 109,63. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 116,11.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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