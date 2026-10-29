Francoforte: balza in avanti Deutsche Telekom
(Teleborsa) - Bene la compagnia telefonica tedesca, con un rialzo del 2,78%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Deutsche Telekom rispetto all'indice di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,54 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 26,04. Il peggioramento dell'operatore di telefonia è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 25,24.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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