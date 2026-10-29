Indicazioni rialziste per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Risultato positivo per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , parte del FTSE 100 , che lievita dello 0,97%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 125 sterline, con stop loss posto a quota 115,8, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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