Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Indicazioni rialziste per Lion Finance Group

Finanza
Indicazioni rialziste per Lion Finance Group
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Risultato positivo per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, parte del FTSE 100, che lievita dello 0,97%.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 125 sterline, con stop loss posto a quota 115,8, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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