Milano 13:28
52.143 +1,45%
Nasdaq 9-nov
27.908 0,00%
Dow Jones 9-nov
52.390 +2,15%
Londra 13:28
10.838 +0,51%
Francoforte 13:28
26.571 +1,16%

Londra: andamento rialzista per Lion Finance Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento rialzista per Lion Finance Group
Scambia in profit la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che lievita del 2,56%.
Condividi
```