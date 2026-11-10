Londra: scambi in positivo per Lion Finance Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che avanza bene del 2,56%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lion Finance Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Lion Finance Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 137,2 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 134,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 139,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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