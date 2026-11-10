Londra: scambi in positivo per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , che avanza bene del 2,56%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lion Finance Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Lion Finance Group rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 137,2 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 134,8. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 139,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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