Londra: scambi negativi per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Pressione sulla holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , che tratta con una perdita dell'1,89%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lion Finance Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo di Lion Finance Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 126,4 sterline. Supporto a 123,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 129,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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