Londra: scambi negativi per Lion Finance Group
(Teleborsa) - Pressione sulla holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che tratta con una perdita dell'1,89%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Lion Finance Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Lion Finance Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 126,4 sterline. Supporto a 123,6. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 129,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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