Invito all'acquisto per Stellantis

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Ottima performance per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , tra i titoli dell'indice FTSE MIB , che ha chiuso in rialzo del 15,38%.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Stellantis ai prezzi attuali pari a 4,28 Euro, con stop loss individuato in area 3,413 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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