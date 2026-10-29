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Invito all'acquisto per Stellantis

Finanza
Invito all'acquisto per Stellantis
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Ottima performance per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, che ha chiuso in rialzo del 15,38%.


Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Stellantis ai prezzi attuali pari a 4,28 Euro, con stop loss individuato in area 3,413 Euro, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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