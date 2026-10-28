Brilla Stellantis dopo i conti, titolo in pole nel FTSE MIB

(Teleborsa) - Ottima performance del titolo Stellantis
che si colloca in pole position nel principale paniere FTSE MIB con una variazione del 3,69%, dopo la pubblicazione dei conti del terzo trimestre
che hanno visto la perdita scendere del 90%. Confermata la guidance per il 2026.
L'andamento della casa automobilistica italo-francese-statunitense
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Stellantis
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,792 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,896. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,737.