Milano 12:23
49.587 -0,08%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 12:23
10.653 -0,31%
Francoforte 12:23
25.577 -0,05%

Brilla Stellantis dopo i conti, titolo in pole nel FTSE MIB

Perdita terzo trimestre scesa del 90%. Confermata la guidance per il 2026

Finanza
Brilla Stellantis dopo i conti, titolo in pole nel FTSE MIB
(Teleborsa) - Ottima performance del titolo Stellantis che si colloca in pole position nel principale paniere FTSE MIB con una variazione del 3,69%, dopo la pubblicazione dei conti del terzo trimestre che hanno visto la perdita scendere del 90%. Confermata la guidance per il 2026.

L'andamento della casa automobilistica italo-francese-statunitense nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Stellantis, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,792 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,896. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,737.
Condividi
```