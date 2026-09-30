Obbligazioni: Francia prevede emissioni record in 2027

(Teleborsa) - La Francia prevede di emettere nel 2027 una quantità record di obbligazioni, mentre il governo cerca di finanziare un ampio deficit di bilancio e sostituire una consistente quota del debito in scadenza.



Obbligazioni: Francia prevede emissioni record in 2027



Lo riferisce Bloomberg che cita una nota diffusa martedì dall'agenzia responsabile della gestione del debito pubblico francese, l'Agence France Trésor (AFT), che stima per il prossimo anno un'emissione netta di titoli a medio e lungo termine pari a 340 miliardi di euro (386 miliardi di dollari), al netto dei riacquisti. Si tratta di un aumento di circa il 10% rispetto all'anno precedente.



I conti non tornano





La Francia fatica a tenere sotto controllo le finanze pubbliche fuori controllo, mentre, in parallelo, la crescita economica rallenta bruscamente con un parlamento frammentato che si oppone alle misure di austerità. Il deficit del Paese è destinato a salire a circa il 5,4% del PIL nel 2026, anziché ridursi leggermente dal 5,1% previsto per il 2025, come inizialmente ipotizzato dal governo.





La volatilità politica e fiscale ha contribuito a far salire i costi di finanziamento a lungo termine della Francia a livelli che non si vedevano dal 2002. Nel frattempo, il differenziale di rendimento tra i titoli francesi a 10 anni e i corrispondenti titoli tedeschi è quasi raddoppiato negli ultimi quattro mesi, attestandosi a circa 120 punti base: il valore più alto registrato dai tempi della crisi del debito dell'area euro nel 2012.



Contesto incerto e tante incognite



Parlando ai giornalisti durante un briefing a Parigi, l'amministratore delegato dell'AFT, Antoine Deruennes, ha affermato che l'aumento dei costi di finanziamento francesi rispetto a quelli degli altri Paesi rientra in una tendenza globale di tassi più elevati, spinta dalle esigenze di finanziamento di Stati e grandi aziende tecnologiche, nonché dalle politiche restrittive delle banche centrali in un contesto di rincaro dei prezzi causato dal conflitto che coinvolge l'Iran.



"In generale, in una fase di questo tipo, quando i tassi salgono, chi già si finanzia a tassi più alti vede potenzialmente aumentare i propri costi di indebitamento un po' più degli altri", ha dichiarato. "È sostanzialmente ciò che stiamo osservando nell'andamento dei tassi di interesse".

Condividi

```