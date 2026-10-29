Logista: la reverse logistics accelera l’economia circolare

T-COLLECT raccoglie oltre 100 tonnellate di piccoli RAEE

(Teleborsa) - L'economia circolare richiede modelli sostenibili dal punto di vista ambientale, efficienza operativa e applicabilità su larga scala. In occasione del Meeting di Montecitorio 2026, promosso da Task Force Italia e dedicato al confronto tra imprese, istituzioni e stakeholder sulle principali sfide per la competitività del Sistema Paese, Logista ha portato la propria esperienza nel campo della reverse logistics, mostrando come la rete utilizzata ogni giorno per la distribuzione dei prodotti possa operare efficacemente anche nel percorso inverso, recuperando materiali dal territorio e avviandoli alle filiere autorizzate di trattamento e riciclo.



Leader europeo nella distribuzione integrata, Logista serve oltre 60.000 rivendite su tutto il territorio nazionale attraverso una rete distributiva che raggiunge ogni settimana il 100% dei comuni italiani. Una presenza capillare che l’Azienda ha saputo valorizzare anche in chiave ambientale. Ne è un esempio Logista Green Box, il progetto nato per estendere il ciclo di vita degli imballaggi utilizzati per le consegne. Grazie al riutilizzo delle scatole fino a 4-5 volte e a un sistema di engagement dedicato alle tabaccherie, l’iniziativa ha raggiunto un tasso di recupero degli imballaggi pari all’80%. Il progetto consente ogni anno di recuperare circa 5.000 tonnellate di carta e contribuisce a evitare l’abbattimento di migliaia di alberi necessari alla produzione di nuovo cartone. L’esperienza maturata con Logista Green Box ha inoltre permesso a Logista di sviluppare competenze avanzate nella logistica inversa, successivamente applicate a nuovi modelli fondati sulla capillarità della rete distributiva.



Questa stessa logica è alla base di T-COLLECT, il progetto sviluppato - sulla base di un Accordo di Programma con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Federazione Italiana Tabaccai e il Centro di Coordinamento RAEE - per facilitare la raccolta delle sigarette elettroniche e dei dispositivi a tabacco riscaldato una volta giunti a fine ciclo di vita attraverso la rete delle tabaccherie. L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui, secondo un recente studio di Erion WEEE, il tasso di raccolta dei piccoli RAEE in Italia si attesta intorno al 17%, un dato ancora lontano dal target europeo del 65%.



Grazie al coinvolgimento di oltre 30.000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, l’iniziativa ha già consentito di raccogliere oltre 100 tonnellate di piccoli rifiuti elettronici. Integrando il ritiro dei dispositivi nei consueti flussi distributivi, il modello garantisce efficienza operativa, piena tracciabilità e corretto conferimento dei materiali alle filiere autorizzate di recupero, semplificando al tempo stesso le attività e gli adempimenti per gli esercenti. È possibile individuare la box di raccolta più vicina sul sito e tramite App Logista per te.



Nel corso dell’evento, Dario Crisci, Amministratore Delegato di Logista Italia, è stato premiato da CEOforLIFE per l’impegno dell’Azienda nella promozione di pratiche sostenibili e nello sviluppo di modelli logistici in grado di generare benefici concreti per l’ambiente, il territorio e la collettività. A margine della premiazione, ha dichiarato: "Il riconoscimento a T-COLLECT conferma il valore di un progetto che mette la capacità industriale, la tecnologia e la capillarità della rete di Logista al servizio di un’esigenza ambientale concreta. Abbiamo costruito, assieme a diversi stakeholder, un modello capace di avvicinare la raccolta dei piccoli RAEE alle abitudini quotidiane delle persone, garantendo tracciabilità ed efficienza. Il risultato raggiunto ci incoraggia a studiare ulteriori ampliamenti della portata dell’iniziativa".



(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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