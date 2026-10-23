Giappone, l'inflazione accelera al +2,1% su anno a settembre

(Teleborsa) - Accelera l'inflazione in Giappone nel mese di settembre 2026. Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) ha registrato un tasso di crescita del 2,1% su anno, dopo il +1,9% registrato ad agosto.



Il dato su base mensile (non destagionalizzato) non mostra variazioni dopo il +0,1% del mese precedente. Stessa variazione per quello destazionalizzato.



Il dato core, che esclude la componente alimentare e l'energia, si è attestato al +2,1% a livello tendenziale, uguale al consensus ed in accelerazione rispetto al +1,7% del mese precedente.



(Foto: Photo by Andre Benz on Unsplash)

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