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Madrid: calo per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: calo per Repsol
Rosso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che sta segnando un calo del 2,24%.
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