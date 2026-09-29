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Madrid: andamento negativo per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Repsol
Composto ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, in flessione del 2,78% sui valori precedenti.
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