MPS, al via l'assemblea sul piano Lovaglio: presente meno del 70% del capitale

(Teleborsa) - Ha preso il via a Siena l'assemblea di Mps chiamata a deliberare sul piano messo a punto dall'amministratore delegato, Luigi Lovaglio, per resistere all'Opas di Intesa Sanpaolo . All'apertura dei lavori è presente il 65,86% del capitale.



Dalla lettura del libro soci con quote rilevanti superiori al 3% i principali azionisti del Monte sono: Delfin con il 17,53%, Mef 4,86%, Blackrock 4,66%, Banco Bpm 3,74%, Barclays ha una posizione complessiva potenziale del 3,77%, di cui l'1% relativo ai diritti di voto. Mef e Bpm avevano già annunciato che non avrebbero partecipano all'assemblea.



L'ordine del giorno prevede oltre la parte ordinaria - chiamata ad esprimersi tra l'altro sulla nomina dei consiglieri Gianluca Brancadoro e Alessandro Caltagirone e il dividendo da 4 miliardi - anche la cruciale parte straordinaria, con la fusione con Mediobanca, l'offerta di scambio con Banco Bpm e quella con Banca Generali.

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