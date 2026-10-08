Mps, Caltagirone voterà contro tutti i punti in odg in assemblea straordinaria di fine ottobre
Si fa più pesante il fronte contrario alla doppia ops su Banca Generali e Banco BPM
(Teleborsa) - F.G.C., holding del gruppo Caltagirone voterà contro tutti e 5 i punti dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di MPS del 29 ottobre. Una mossa che ostacola la strada della banca senese verso le OPS su Banca Generali e Banco BPM.
Il consiglio "ha recepito integralmente le valutazioni del Comitato degli amministratori indipendenti coadiuvato dal parere del professor Giovanni Fiori ed ha deliberato all'unanimità di dare voto contrario a tutti e 5 i punti dell'ordine del giorno". Così si legge in una nota diffusa al termine della riunione di F.G.C.
La holding ha inoltre disposto che "le valutazioni, unitamente al parere e alle determinazioni assunte nella presente sede, siano portate a conoscenza delle società direttamente e indirettamente controllate, affinchè possano tenerne conto nelle rispettive valutazioni di competenza, ferma restando la piena autonomia deliberativa di ciascuna entità".
Una presa di posizione, quella di Caltagirone, che contribuisce a fare massa critica negli equilibri azionari della banca guidata da Lovaglio. Il 13,5% di F.G.C., infatti, si aggiunge al 17,5% di Delfin e all'1,45% della famiglia Benetton, tramite Edizione, che avevano già annunciato il loro sostegno all'offerta di Intesa Sanpaolo. Un fronte comune contro la strategia della banca senese che sfiora il terzo del capitale sociale.
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