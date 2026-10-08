Mps, Caltagirone voterà contro tutti i punti in odg in assemblea straordinaria di fine ottobre

Si fa più pesante il fronte contrario alla doppia ops su Banca Generali e Banco BPM

(Teleborsa) - F.G.C., holding del gruppo Caltagirone voterà contro tutti e 5 i punti dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di MPS del 29 ottobre. Una mossa che ostacola la strada della banca senese verso le OPS su Banca Generali e Banco BPM .



Il consiglio "ha recepito integralmente le valutazioni del Comitato degli amministratori indipendenti coadiuvato dal parere del professor Giovanni Fiori ed ha deliberato all'unanimità di dare voto contrario a tutti e 5 i punti dell'ordine del giorno". Così si legge in una nota diffusa al termine della riunione di F.G.C.



La holding ha inoltre disposto che "le valutazioni, unitamente al parere e alle determinazioni assunte nella presente sede, siano portate a conoscenza delle società direttamente e indirettamente controllate, affinchè possano tenerne conto nelle rispettive valutazioni di competenza, ferma restando la piena autonomia deliberativa di ciascuna entità".



Una presa di posizione, quella di Caltagirone, che contribuisce a fare massa critica negli equilibri azionari della banca guidata da Lovaglio. Il 13,5% di F.G.C., infatti, si aggiunge al 17,5% di Delfin e all'1,45% della famiglia Benetton, tramite Edizione, che avevano già annunciato il loro sostegno all'offerta di Intesa Sanpaolo . Un fronte comune contro la strategia della banca senese che sfiora il terzo del capitale sociale.









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