SEIF, Del Vecchio rinuncia al progetto di acquisizione

(Teleborsa) - LMDV Media
ha deciso di non procedere con il progetto di acquisizione di Società Editoriale Il Fatto.
Il veicolo con cui Leonardo Maria Del Vecchio investe nei media ha spiegato che la scelta è maturata sia per la volontà espressa dai soci fondatori dell'editore del Fatto Quotidiano
di non accettare un’offerta, sia perché non è stata accolta
la richiesta di svolgere
la "due diligence
", passaggio considerato essenziale per verificare conti, situazione finanziaria e prospettive della società.
La possibilità di un'offerta era stata presa in considerazione dopo che il consiglio di amministrazione di LMDV Media aveva autorizzato l'analisi preliminare
sulla società editoriale. Tuttavia, l’impossibilità di effettuare la "due diligence" ha reso impraticabile
la prosecuzione dell’operazione.
LMDV Media archivia così il progetto relativo a SEIF. Il gruppo dell’imprenditore, figlio ed erede del fondatore di EssilorLuxottica
, Leonardo Del Vecchio, negli ultimi mesi è già stato protagonista
di altre importanti acquisizioni nel comparto editoriale
.