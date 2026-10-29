Milano 16:09
50.069 +0,49%
Nasdaq 16:09
29.418 -1,32%
Dow Jones 16:09
52.342 -0,25%
Londra 16:10
10.728 +0,31%
Francoforte 16:09
26.065 +1,40%

SEIF, Del Vecchio rinuncia al progetto di acquisizione

Troppi gli ostacoli a partire dal mancato accoglimento della richiesta di due diligence

Finanza
SEIF, Del Vecchio rinuncia al progetto di acquisizione
(Teleborsa) - LMDV Media ha deciso di non procedere con il progetto di acquisizione di Società Editoriale Il Fatto.

Il veicolo con cui Leonardo Maria Del Vecchio investe nei media ha spiegato che la scelta è maturata sia per la volontà espressa dai soci fondatori dell'editore del Fatto Quotidiano di non accettare un’offerta, sia perché non è stata accolta la richiesta di svolgere la "due diligence", passaggio considerato essenziale per verificare conti, situazione finanziaria e prospettive della società.

La possibilità di un'offerta era stata presa in considerazione dopo che il consiglio di amministrazione di LMDV Media aveva autorizzato l'analisi preliminare sulla società editoriale. Tuttavia, l’impossibilità di effettuare la "due diligence" ha reso impraticabile la prosecuzione dell’operazione.

LMDV Media archivia così il progetto relativo a SEIF. Il gruppo dell’imprenditore, figlio ed erede del fondatore di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio, negli ultimi mesi è già stato protagonista di altre importanti acquisizioni nel comparto editoriale.
Condividi
```