Amplifon, analisti fiduciosi sulle prospettive: attesa per il Capital Markets Day del 2027

(Teleborsa) - All'indomani della pubblicazione dei risultati del terzo trimestre
, Amplifon
è al centro delle analisi di Royal Bank of Canada
, JP Morgan
e Intermonte
, che hanno aggiornato le proprie valutazioni sul titolo. I tre broker mantengono posizioni differenti, con RBC su una raccomandazione neutrale, JP Morgan positiva con giudizio Overweight e Intermonte con raccomandazione Outperform.
Tra i prossimi appuntamenti sotto osservazione figura il Capital Markets Day previsto per la primavera 2027, individuato da JP Morgan e Intermonte come un importante catalizzatore per fare maggiore chiarezza sulle strategie di integrazione e sulle sinergie legate a GN Hearing.RBC conferma una view neutrale con target price a 15 euro
Royal Bank of Canada conferma una valutazione neutrale su Amplifon, con giudizio Sector Perform e target price di 15 euro.
Secondo gli analisti, la crescita organica sostenuta e la conferma della guidance per il 2026 rappresentano elementi di rassicurazione per il mercato. La banca sottolinea tuttavia che la tesi di investimento resta legata principalmente all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari per l'acquisizione di GN Hearing e alle successive modalità di integrazione.JP Morgan conferma Overweight: la guidance potrebbe rivelarsi conservativa
JP Morgan conferma il giudizio Overweight, con un target price di 16,70 euro e una quotazione di riferimento di 13,06 euro al 29 ottobre 2026.
Secondo gli analisti, la guidance per il 2026, recentemente confermata dal management, potrebbe rivelarsi conservativa alla luce dell'andamento registrato finora e delle prospettive per l'ultimo trimestre dell'anno. JP Morgan apprezza l'approccio prudente della società e ritiene che il mantenimento di risultati coerenti con gli obiettivi possa contribuire a ricostruire la fiducia degli investitori nella capacità di esecuzione del gruppo.
Tra gli elementi di attenzione figura l'acquisizione di GN Hearing. In questo contesto, gli analisti individuano nel Capital Markets Day previsto per la primavera 2027 un importante catalizzatore, in occasione del quale la società potrà fornire maggiori dettagli sull'integrazione, sulle sinergie e sulle prospettive strategiche dell'operazione.
JP Morgan ritiene che una maggiore visibilità sulle sinergie possa contribuire a rafforzare la fiducia del mercato nell'operazione e nella strategia di crescita di Amplifon.Intermonte conferma Outperform e target price a 16 euro
Intermonte conferma la propria visione positiva su Amplifon, mantenendo invariato il giudizio Outperform e il target price a 16 euro.
Secondo gli analisti, le prospettive del gruppo sono sostenute da una crescita organica in accelerazione, che potrebbe favorire una rivalutazione del business autonomo dell'azienda nel settore dell'hearing care.
Tra i principali elementi a supporto della valutazione figura inoltre l'acquisizione di GN Hearing, dalla quale Intermonte si attende una significativa creazione di valore nel medio termine, grazie alle sinergie derivanti principalmente dall'internalizzazione dei volumi attualmente acquistati da altri produttori.
Il broker sottolinea infine l'attrattività della valutazione del titolo rispetto ai principali concorrenti integrati e individua nel Capital Markets Day previsto per la prossima primavera il prossimo importante appuntamento per il mercato.