Amplifon, Rothschild & Co Redburn avvia copertura con Buy e apprezza deal GN Hearing

(Teleborsa) - Rothschild & Co Redburn ha avviato la copertura su Amplifon , società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, con un target price di 21 euro per azione e una raccomandazione "Buy".



Gli analisti ricordano che Amplifon ha annunciato l'intenzione di acquisire GN Hearing entro marzo 2026. Il posizionamento di Amplifon come operatore focalizzato esclusivamente sulla vendita al dettaglio è stato storicamente apprezzato dagli investitori; tuttavia, i dubbi su questo cambiamento strategico - in particolare riguardo all'esecuzione dell'operazione e al suo finanziamento - hanno pesato sulla valutazione. Con un calo del 9% da inizio anno (YTD), la sottoperformance di Amplifon appare evidente se confrontata con quella di Sonova e Demant, che hanno registrato rispettivamente un +37% e un +70% YTD, beneficiando di prospettive di mercato più favorevoli e del conseguente adeguamento delle valutazioni (rerating).



Rothschild & Co Redburn ha analizzato il potenziale della società risultante dalla fusione, ravvisando per Amplifon la possibilità di incrementare la redditività grazie all'internalizzazione delle forniture da GN e a una crescita rafforzata dalla solida posizione negli Stati Uniti. Il broker ritiene che gli obiettivi di sinergia dichiarati siano raggiungibili. Sulla base di stime pro forma, viene previsto un tasso di crescita composto annuo (CAGR) dei ricavi per il periodo 2027-2030 pari a circa il 6,3%, un valore superiore di circa 120 punti base rispetto a quello di Amplifon come entità indipendente. L'integrazione di GN Hearing può migliorare significativamente la redditività: i margini EBITDA rettificati pro forma potrebbero raggiungere il 27,9% entro l'esercizio 2030, contro il 25,7% previsto su base standalone. Viene stimato un CAGR dell'utile per azione (EPS) pro forma del 19,2%, rispetto al 13,7% su base standalone. Vengono previste inoltre revisioni al rialzo delle stime di consenso una volta perfezionata l'acquisizione. Le stime pro forma per ricavi ed EPS di Rothschild & Co Redburn superano il consenso del 22% e del 21% per l'esercizio 2027, con un divario che, entro il 2028, arriva al 23% per i ricavi e a circa il 40% per l'EPS.



"Con un multiplo pari a 12 volte la nostra stima di EPS pro forma per il 2027, Amplifon è scambiata a sconto del 45% sia rispetto ai competitor del settore, sia rispetto alla propria media storica di lungo periodo - si legge nella ricerca - il miglioramento delle prospettive di mercato non è ancora riflesso nella valutazione, a causa delle incertezze legate all'operazione. I rischi di esecuzione sono adeguatamente incorporati nel multiplo".

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