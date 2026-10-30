Amplifon scivola a Piazza Affari nonostante la trimestrale in crescita

(Teleborsa) - Forte ribasso per il titolo Amplifon
che presenta una flessione del 13,01%, all'indomani della trimestrale
.
Il gruppo ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi consolidati, pari a 1.760,8 milioni di euro, cresciuti dello 0,9% a cambi
costanti rispetto ai primi nove mesi del 2025, principalmente grazie a una forte crescita organica (+3,5%), ben bilanciata tra le aree geografiche.
"I risultati del terzo trimestre confermano il solido momentum della nostra performance, con una crescita organica molto positiva e un significativo incremento della profittabilità, sostenuto dalla leva operativa e dai benefici del programma Fit4Growth", ha detto il CEO Enrico Vita commentando i risultati. "La forte crescita dei principali indicatori economico-finanziari nei primi nove mesi dell’anno, anche a livello di EBIT e utile netto, testimonia l’efficacia delle iniziative e degli investimenti intrapresi per rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento competitivo e sostenere la crescita futura".
L'andamento della società leader nelle soluzioni uditive
nella settimana, rispetto al FTSE MIB
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro tecnico di breve periodo di Amplifon
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 11,9 Euro. Rischio di discesa fino a 11,04 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12,77.