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Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,00%

Il FTSE MIB termina a 49.500,97 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,00%
Seduta in calo per Milano, che retrocede dell'1,00% e chiude a 49.500,97 punti.
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