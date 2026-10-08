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Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,35%

Il FTSE MIB termina a 49.297,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,35%
Seduta in calo per Milano, che retrocede dell'1,35% e chiude a 49.297,88 punti.
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