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Borsa: Chiusura negativa per Milano, in ribasso dell'1,35%
Il FTSE MIB termina a 49.297,88 punti
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Finanza
08 ottobre 2026 - 17.39
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Seduta in calo per Milano, che retrocede dell'1,35% e chiude a 49.297,88 punti.
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