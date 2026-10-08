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Borsa: Milano apre in ribasso dell'1,41%

Il FTSE MIB avvia la giornata a 49.269,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano apre in ribasso dell'1,41%
Il Principale indice della Borsa di Milano in sensibile calo dell'1,41%, a quota 49.269,16 in apertura.
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