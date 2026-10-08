Milano
11:10
49.409
-1,13%
Nasdaq
7-ott
31.160
-0,21%
Dow Jones
7-ott
51.180
-0,66%
Londra
11:10
10.418
-0,38%
Francoforte
11:10
24.921
-0,73%
Giovedì 8 Ottobre 2026, ore 11.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Milano apre in ribasso dell'1,41%
Borsa: Milano apre in ribasso dell'1,41%
Il FTSE MIB avvia la giornata a 49.269,16 punti
In breve
,
Finanza
08 ottobre 2026 - 09.02
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Il Principale indice della Borsa di Milano in sensibile calo dell'1,41%, a quota 49.269,16 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Milano apre in rosso dello 0,60%
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,56%)
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,58%)
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,36%)
Argomenti trattati
Borsa
(1282)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-1,13%
Altre notizie
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,67%)
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -2,64% alle 16:00
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,77% alle 10:30
Borsa: Profondo rosso per Milano, in forte ribasso -1,56% alle 16:00
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,48%
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,78%
Guide
Inflazione e potere d'acquisto: quali relazioni e impatti sui consumi
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
leggi tutto