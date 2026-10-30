"Buy" per Estee Lauder

(Teleborsa) - Chiusura del 29 ottobre

Andamento negativo per la società leader nei trattamenti anti-age , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con una flessione dello 0,46%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 108,8 USD, con stop loss calcolato a quota 239,3 Dollari USA, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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