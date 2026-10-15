Project financing, Commercialisti al fianco degli enti locali

(Teleborsa) - “Il project financing e il partenariato pubblico-privato rappresentano ambiti nei quali i commercialisti possono contribuire a trasformare le esigenze degli enti in progetti sostenibili, capaci di attrarre investimenti. La nuova Commissione nasce per rafforzare il dialogo tra amministrazioni, imprese e cittadini”. Così Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, ha presentato a Palazzo Calabritto il percorso avviato con la prima riunione della neoistituita Commissione Project Financing, presieduta da Davide Leonardi (direttore generale della Città Metropolitana di Napoli).



Nel corso dei lavori, moderati da Daniele D’Ambrosio (revisore dell’Odcec di Napoli), sono state illustrate le linee guida per i professionisti che intendono operare nel project financing e nel partenariato pubblico-privato, con l’obiettivo di costruire un percorso di formazione orientato alle esigenze delle amministrazioni. Insieme ai relatori della Commissione sono intervenuti docenti universitari e il direttore generale dell’Università degli Studi di Salerno.



“Il nostro obiettivo è fornire ai colleghi strumenti operativi per affiancare gli enti nella valutazione economico-finanziaria dei progetti - ha sottolineato Mario Michelino, consigliere segretario dell’Odcec di Napoli - e nel confronto con gli investitori. Il commercialista può offrire un contributo importante nel collegare la programmazione pubblica alle condizioni necessarie per realizzare gli interventi”.



Dal dibattito è emersa la centralità del commercialista come consulente integrato delle amministrazioni locali, capace di accompagnare la formulazione di proposte che possano incontrare l’interesse dei capitali privati e rispondere ai bisogni delle comunità.



"Il partenariato pubblico-privato richiede competenze diverse - ha osservato Michele Saggese, consigliere delegato dell’Odcec di Napoli - e un dialogo costante tra i soggetti coinvolti. Vogliamo favorire questa collaborazione per comprendere le necessità degli enti e predisporre proposte sostenibili”.



La Commissione intende proseguire il lavoro attraverso una serie di appuntamenti dedicati agli aspetti applicativi del PPP, mantenendo aperto il confronto con istituzioni e amministrazioni.



"Questa prima riunione ha avviato un percorso fondato sull’ascolto dei territori - ha evidenziato Leonardi - e sulla preparazione dei professionisti. Mettere a confronto le esigenze è il punto di partenza per costruire progetti concretamente”.



Alla tavola rotonda sono intervenuti Raffaele Grimaldi (ragioniere generale della Città Metropolitana), Sabatino Trinchese (sindaco di Visciano), Gennaro Acampora (consigliere comunale di Napoli), Giuseppe Bonavolontà (consigliere comunale di Marigliano) e Gianfranco Cacace (avvocato del Comune di Napoli), che hanno rappresentato le esigenze dei rispettivi enti.

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