UniCredit sostiene "Coltivare Sé", l'orto sociale terapeutico del Centro L'Ulivo di Tortora

(Teleborsa) - UniCredit ha destinato 15mila euro dal Fondo Carta Etica a "Coltivare Sé", progetto del Centro Accoglienza L'Ulivo di Tortora (Cosenza) per le persone con dipendenze da sostanze e comportamentali. Le risorse finanziano attrezzature e dotazioni agricole per un orto sociale terapeutico e per i laboratori ergoterapici. Il Centro, attivo dal 1992 e accreditato dalla Regione Calabria, tratta anche alcol e gioco d'azzardo patologico e collabora con i SerD: nel 2025 ha preso in carico in trattamento residenziale 64 persone.



I volontari della banca affiancheranno il contributo con incontri di educazione finanziaria su gestione del denaro, pianificazione delle spese, prevenzione del sovraindebitamento e uso consapevole degli strumenti bancari di base.



"Il reinserimento sociale passa anche dalla capacità di ricostruire autonomia economica e professionale. Per questo riteniamo efficace un progetto che integra il percorso terapeutico con l’acquisizione di competenze, l’abitudine alla responsabilità e l’educazione finanziaria - dichiara Ferdinando Natali, Regional Manager Sud di UniCredit -. Con Carta Etica destiniamo risorse a iniziative in grado di generare un impatto concreto nelle comunità e, in questo caso, affianchiamo al contributo economico anche le competenze delle nostre persone. Investire sul capitale umano significa creare le condizioni perché una fase di recupero possa tradursi in autonomia, capacità lavorativa e reinserimento stabile".



Il Fondo è alimentato da una quota delle commissioni sulle carte di credito "Etiche" ed è destinato a iniziative sociali.

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