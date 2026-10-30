Come sarebbe l'Italia con 1000 società quotate? Rispondono Borsa Italiana e SDA Bocconi

(Teleborsa) - Come sarebbe un'Italia con 1000 Società quotate? A questa domando cerca di rispondere lo studio "Più Borsa, più crescita: l’Italia delle 1000 quotate"
, curato da SDA Bocconi
per Euronext e Borsa Italiana, che analizza l'impatto che avrebbero le azinede quotate sul sistema paese, se passassero da 400 a 1.000 entro dieci anni
. L'obiettivo in altre parole è quello di raggiungere una capitalizzazione prossima al 100% del PIL
. Lo studio è stato presentato lo scorso 22 Settembre a montecitorio, mentre oggi 30 Ottobre è stato protagonista di un incontro di approfondimento presso Palazzo Mezzanotte a Milano.
Durante l'evento, relativamente ai benefici economici e strutturali derivanti da un aumento del numero di aziende quotate, Barbara Lunghi
, Head of Primary Equity Markets di Euronext, ha spiegato: "Tutte le statistiche dimostrano che le società quotate, rispetto alle non quotate, crescono di più in margine, creano occupazione, pagano di più le proprie persone, fanno più M&A, fanno più investimenti
. Se avessimo tante aziende che contribuiscono in questo modo alla nostra economia, avremmo un Paese che cresce di più strutturalmente, in cui c'è un tasso di disoccupazione inferiore
e c'è più gettito fiscale
. Ecco, qui in Borsa oggi stiamo rappresentando questa aspirazione, stiamo cercando di capire con tutti gli stakeholder del mercato cosa possiamo fare per raggiungere questo tipo di obiettivi e questo potenziale di crescita, in particolar modo se rapportato alla rilevanza dell'economia nazionale."
Riguardo alla necessità di un intervento corale e di riforme per superare la dipendenza dal credito bancario, Barbara Lunghi ha commentato: "La strada per raggiungere l'obiettivo ipotetico delle mille quotate ha bisogno di uno sforzo congiunto e coordinato
. La ricerca e gli stakeholder del mercato che parlano oggi hanno tutti in mente delle proposte concrete, delle misure di policy che guardano a iniziative che abbiano la forza di cambiare i comportamenti delle imprese e degli investitori. Abbiamo una cultura del debito profonda in Italia
, sia nel modo in cui allochiamo i nostri capitali e i nostri risparmi, sia nel modo in cui si finanzia un'impresa. Ecco, per poter traghettare l'Italia da una profonda cultura del debito a una cultura dell'equity e della crescita
, occorre innestare riforme
, in alcuni casi strutturali e importanti".
Sulle misure di incentivo e sulle trasformazioni necessarie nell'ecosistema finanziario, Barbara Lunghi, Head of Primary Equity Markets di Euronext, ha ifine aggiunto: "Si propone di connettere il risparmio degli italiani con l'economia reale
e con le società quotate in Borsa e di connettere la previdenza
con l'economia reale e con le società quotate in Borsa; si propone anche di innestare incentivi, o meglio un framework fiscale adeguato
, affinché le imprese possano patrimonializzarsi e finanziarsi in Borsa, un po' come fosse un premio alla trasparenza. Se è vero che c'è questo impatto sistemico, occorre aiutare le imprese a prendere la decisione di quotarsi a beneficio dell'economia tutta, e occorre anche un ecosistema di mercato più robusto e più strutturato, che continui a investire energie e tempo per accompagnare le imprese in Borsa. Alla fine serve un cambiamento culturale
che renda possibile la condivisione e l'attuazione di iniziative concrete."
Su questo argomento si è espresso con un video messaggio anche Guido Stazi
, Presidente di CONSOB: "In questo scenario emerge un potenziale inespresso che per il nostro Paese assume proporzioni significative. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane
a metà 2026 risultava superiore a 6.600 miliardi di euro
, eppure solo una quota limitata di queste risorse trova impiego nel finanziamento diretto delle imprese e nello sviluppo dei mercati dei capitali di rischio. Secondo il più recente rapporto CONSOB sul capitale di rischio, la capitalizzazione del mercato azionario italiano rappresenta poco più del 50% del PIL
, un valore inferiore a quello osservabile nelle principali economie avanzate. L'Italia non è un Paese povero di risparmio, ma un Paese che deve imparare a utilizzarlo meglio, soprattutto in un contesto in cui le famiglie accumulano meno di un tempo, tanto da non poter essere più considerate la fortezza d'Europa. È urgente creare le condizioni affinché le risorse disponibili siano investite in modo efficiente e consapevole
, a beneficio sia delle famiglie, sia del sistema economico-finanziario. Mercati dei capitali più ampi e più profondi genererebbero benefici che vanno ben oltre i singoli attori del sistema finanziario."(Foto: Barbara Lunghi, Responsabile dei mercati primari azionari di Borsa Italiana, durante l'apertura dell'evento)