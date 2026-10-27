Ascopiave procede in rialzo in linea con performance positiva Mid Cap

(Teleborsa) - Inizio di settimana tonico per Ascopiave
, che segna un progresso dello 0,86% in Borsa
, migliore della performance del FTSE Mid Cap che sale dello 0,49%
. Il titolo va anche performando meglio del comparto di appartenenza, che riflette un progresso frazionale dello 0,18% sull'indice Ftse Italia All-Share Utilities.
Ascopiave ha pubblicato a fine luglio i risultati del primo semestre 2026
, chiuso con un EBITDA in crescita del 67% al netto di componenti straordinarie. L'EBITDA si è attestato a 71,8 milioni con una differenza pari a -7,6% rispetto al primo semestre 2025 se non si escludono queste componenti. I ricavi sono aumentati del 38,1% a 149,1 milioni di euro.
Con riguardo alla recente analisi di Alantra
, che ha passato in rassegna i conti del primo semestre delle società quotate su Borsa Italiana, Ascopiave ha comunicato che "i risultati del primo semestre 2025 esposti in comparazione sono stati impattati da alcune significative componenti positive di reddito di natura non ricorrente (plusvalenze da cessione partecipazioni, relativi dividendi e conguagli tariffari) e riflettono le performance di un diverso perimetro di attività".