Integrae SIM, online il Calepino dell'Azionista EGM: accesso a dati e confronti tra PMI quotate

(Teleborsa) - Integrae SIM, leader in Italia nell'accompagnare le piccole e medie imprese sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha presentato la prima edizione del Calepino dell'Azionista EGM, disponibile attraverso sul suo sito internet.



Il nuovo strumento consente a investitori, operatori finanziari, società quotate e non quotate, consulenti aziendali, private banker, studenti e più in generale tutti gli stakeholders del mercato EGM, di consultare gratuitamente e in modo interattivo le informazioni relative alle 206 società censite, raccogliendo in un unico ambito digitale i principali dati societari e di mercato, dai settori di attività ai risultati economico-finanziari, fino alle informazioni sulle IPO e sugli advisor coinvolti. La Web App permette anche di selezionare specifici filtri di ricerca in modo da rendere facile e immediata l'analisi della singola società e la comparazione fra diversi emittenti.



"Siamo entusiasti di presentare la Web App Calepino dell'Azionista EGM, un progetto che nasce dal desiderio di rendere le informazioni sulle società quotate più accessibili e semplici da consultare, a vantaggio del mercato e degli attori coinvolti - ha detto Gabriele Villa, Condirettore Generale di Integrae SIM - Crediamo che mettere a disposizione strumenti utili per conoscere e seguire le imprese sia parte integrante del nostro impegno verso il continuo sviluppo di'Euronext Growth Milan di Borsa Italiana. Questa iniziativa riflette l'esperienza maturata negli anni al fianco delle PMI e il lavoro delle persone che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo dei nostri servizi. Ringrazio tutto il team per l'impegno e la professionalità dimostrati nella realizzazione di questo progetto".



Tra le società censite, 77 emittenti sono collegati all'attività di Integrae SIM nei ruoli di Global Coordinator, Euronext Growth Advisor (IPO o on-going) Specialist, Equity Research, Investor & Media Relations, a testimonianza della presenza della SIM nelle diverse fasi del percorso delle imprese sul mercato dei capitali.

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